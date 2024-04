Droga, Polizia arresta due persone al Borgo Sant’Antonio Abate

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Carlo-Arena, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Porzio, hanno notato una coppia a bordo di uno scooter la cui passeggera ha consegnato qualcosa ad un uomo fermo a bordo strada in cambio di denaro; quest’ultimo si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato i due trovando la donna in possesso di 5 involucri di cocaina e di una chiave di un’auto, mentre il conducente è stato trovato in possesso di 130 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo al veicolo in uso ai due in cui hanno rinvenuto, occultati sotto il sedile lato passeggero, altri 10 involucri della medesima sostanza stupefacente.

Per tali motivi, i due indagati, un 46enne napoletano con precedenti di polizia, ed una 29enne, anch’ella napoletana, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.