Ercolano, stadio chiuso per lavori di messa in sicurezza.

“La grande pioggia che nel pomeriggio di oggi ha investito il nostro territorio ha causato grandi danni allo stadio Solaro. Eravamo al campo dove era in programma la nostra seduta di allenamento che purtroppo non ha avuto luogo” E’ quanto si legge sul sito facebook della squadra di calcio ‘Ercolanese 1924 “Le immagini che in queste ore girano sui social testimoniano la gravità dell’evento e per fortuna c’è stata solo una grande paura.

La chiusura totale dell’impianto ci crea forte disagio sia per la scuola calcio che per la prima squadra: in tempi record abbiamo già risolto per la scuola calcio, stiamo lavorando incessantemente per risolvere il disagio che riguarda la prima squadra sia per gli allenamenti che per le gare interne” prosegue il post su facebook “Siamo orfani ad oggi di un campo, di un magazzino, di una lavanderia, ma la nostra forza e il nostro impegno porterà a risolvere anche questo. Resta la speranza che la struttura ci venga resa disponibile quanto prima, a tal proposito la società e in prima persona il presidente Umberto Raiano si rende disponibile a dare il suo contributo professionale alla risoluzione del problema”.

Intanto, un piccolo smottamento si è verificato in un tratto di strada che conduce al Vesuvio. L’acqua piovana ha provocato il cedimento di un piccolo pezzo di muro di cinta su sede stradale.

In serata, da quanto si apprende, la strada è stata rimessa in sicurezza ed è percorribile.

Senso unico alternato su via Benedetto Cozzolino all’altezza cimitero dove si sta intervenendo per rimettere in sicurezza un tratto stradale. (ANSA)