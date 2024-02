Evade dai domiciliari, arrestato da Polizia

Nella decorsa nottata, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Soprammuro hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo scappando verso corso Garibaldi.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e controllato trovandolo in possesso di due cacciaviti.

Inoltre, gli operatori hanno accertato il motivo del tentativo di fuga essendo il predetto, un 47enne napoletano, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di furto.

Pertanto, l’uomo è stato tratto in arresto per evasione e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi false o grimaldelli.