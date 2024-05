Fra, in uscita il nuovo album di Gigi D’Alessio

Esce oggi, venerdì 24 maggio FRA, il nuovo album di Gigi D’Alessio (GGD Edizioni Srl/Sony Music) in formato CD e vinile bianco. Concepito come se fosse una playlist da ascoltare dall’inizio alla fine, FRA scorre veloce con le sue 10 tracce che spaziano tra nuovi brani e indimenticabili hit: canzoni senza tempo dal repertorio di D’Alessio che si vestono di nuove vibrazioni, declinate al suono di oggi e arricchite da tanti inediti featuring.

FRA è un titolo in cui è racchiuso tutto: Fra come Francesco, uno dei figli del cantautore, ma anche un riferimento a Napoli dove “Fra” equivale al milanese “Bro”, ovvero fratello, come gli amici che hanno cantato con Gigi nell’album. E infine è Fra un disco e l’altro, dato che rappresenta il primo tempo di un progetto che avrà un seguito.

Anticipato dal singolo “NU DISPIETTO”, che ha scatenato sui social il toto-nomi sull’identità misteriosa della voce di donna che si intreccia con quella di Gigi, l’album si apre con “Non mollare mai 2024”: per la nuova versione di questo storico brano, diventato negli anni un vero e proprio inno di resilienza, Gigi ha scelto di farsi accompagnare da 3 artisti che non si sono mai arresi come Guè, Clementino e Geolier; la tracklist prosegue con “Senza Tuccà” il primo featuring inedito – in radio da oggi – di D’Alessio e Geolier, accompagnato dal videoclip diretto da Marco Pavone che li vede in versione cartoon immersi nella spettacolare skyline di una Napoli futuristica, in volo tra cielo e mare per raccontare una passione che si consuma “Senza tuccà”, un amore reale ma che resta confinato nell’utopia. Il videoclip ufficiale è visibile al link https://youtu.be/sxNmoaMv0GU.

Dopo un tuffo nel passato con “Io vorrei”, arricchito nella versione 2024 di nuove sfumature con la partecipazione di Elodie e il sound hip-hop di Ernia, arriva la title track “FRA”, che suona come una dolce carezza per una persona speciale. E ancora, un duetto intergenerazionale con LDA che unisce il “Primo appuntamento” ante social di papà Gigi a quello di Luca, al tempo di Instagram e TikTok, prima di tuffarsi tra le nostalgiche note dell’inedito “Chi” e dell’ultimo prezioso featuring del disco, nato due anni fa sul palco di Piazza del Plebiscito, con Alessandra Amoroso in “Un cuore malato 2024”. Per concludere, due poesie in musica targate D’Alessio e già diventate nuovi grandi classici del suo repertorio: “Si te sapesse dicere” e “Cu tte”.

FRA è un progetto di Gigi D’Alessio, con la produzione artistica dello stesso artista e di Adriano Pennino, Kekko D’alessio e Max D’ambra.

TRACKLIST:

Non mollare mai 2024 feat. Guè, Clementino, Geolier Senza tuccà feat. Geolier Io vorrei 2024 feat. Elodie e Ernia Fra Primo appuntamento 2024 feat. LDA Nu dispietto Chi Un cuore malato 2024 feat. Alessandra Amoroso Si te sapesse dicere Cu tte

In occasione dell’uscita del nuovo album, Gigi incontrerà i fan nei seguenti appuntamenti firmacopie: 24 maggio MILANO – Merlata Bloom Milano, ore 17:30, 25 maggio VALMONTONE (RM) – Valmontone Outlet, ore 16:00, 26 maggio NOLA (NA) – Centro Commerciale Vulcano Buono, ore 17:00.

D’Alessio si prepara inoltre a partire per una lunga serie di appuntamenti live, a cominciare dagli 8 concerti tutti sold out di “GIGI-UNO COME TE-L’EMOZIONE CONTINUA” in Piazza del Plebiscito a Napoli, per proseguire con un fitto calendario estivo che lo porterà in tutta Italia da nord a sud e infine, dall’autunno nei palasport, di seguito tutte le date in programma nel 2024:

“GIGI-UNO COME TE-L’EMOZIONE CONTINUA” – NAPOLI – Piazza del Plebiscito:

7 giugno sold out

8 giugno sold out

9 giugno sold out

11 giugno sold out

12 giugno sold out

14 giugno sold out

15 giugno sold out

16 giugno sold out

TOUR ESTIVO:

5 e 6 luglio PALERMO – VELODROMO PAOLO BORSELLINO

12 luglio ASTI- PIAZZA ALFIERI

16 luglio POTENZA- STADIO VIVIANI

17 luglio BARLETTA- FOSSATO DEL CASTELLO

19 luglio BARLETTA – FOSSATO DEL CASTELLO

20 luglio SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) – FORUM EVENTI

21 luglio LANCIANO (CH) – PARCO VILLA DELLE ROSE

27 luglio LACCO AMENO, ISCHIA (NA)- ARENA SAN MONTANO

28 luglio CAMPOBASSO- AREA EVENTI SELVAPIANA

2 agosto CERIALE (SV)- PIAZZA DELLA VITTORIA

7 agosto CORIGLIANO ROSSANO (CS) – ANFITEATRO DE ROSIS

8 agosto DIAMANTE (CS) – TEATRO DEI RUDERI

9 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – TEATRO AL CASTELLO

11 e 12 agosto CATANIA – VILLA BELLINI

17 agosto GAETA (LT)- ARENA VIRGILIO

20 agosto PESCHICI (FG)- ARENILE DEL PORTO

22 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

24 agosto CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

6, 7, 8, 14 e 15 settembre CASERTA – Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone

“GIGI PALASPORT”:

13 novembre ROMA – Palazzo dello Sport

2 dicembre FIRENZE – Nelson Mandela Forum

6 dicembre PADOVA – Kioene Arena

7 dicembre TORINO – Inalpi Arena

11 dicembre MILANO – Forum

13 dicembre BOLOGNA – Unipol Arena

