Fregata Alpino della Marina Militare ormeggiata a Napoli e visitabile al pubblico mercoledì 25 e giovedì 26.

Il 25 e 26 settembre p.v., la fregata Alpino della Marina Militare sarà in sosta a Napoli. La sosta avviene nell’ambito della seconda edizione dell’evento internazionale denominato Marytime Symposium Napoli 2019 – environmental protection and safety at sea. Nave Alpino, ormeggiata presso il Molo Angioino, ospiterà a bordo una parte dei lavori.

Durante la sosta la fregata Alpino sarà aperta alle visite al pubblico nei seguenti giorni e orari:

mercoledì 25 settembre: dalle 14.30 alle 18.30;

giovedì 26 settembre: dalle 14.30 alle 18.30.

L’accesso alla Nave sarà consentito esclusivamente a piedi.