Furti d’auto, Carabinieri arrestani 2 persone nel casertano

I carabinieri di San Prisco, in provincia di Caserta, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due soggetti indagati per più episodi di furto di auto. Attraverso l’acquisizione delle dichiarazioni dei derubati e la visione di filmati delle telecamere di videosorveglianza delle zone in cui sono avvenuti i furti, gli investigatori sono riusciti a ricostruire e contestare agli indagati sei furti di auto.

I furti sono avvenuti tra le province di Caserta e Napoli nei mesi di settembre e ottobre 2022.

I due effettuavano prima dei sopralluoghi per individuare le auto da rubare, per poi portarle via forzando le portiere o manomettendo i quadri di accensione con l’utilizzo di arnesi da scasso.