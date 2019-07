Furti in appartamenti, Crabinieri arrestano banda di 11 persone.

Una banda di ‘topi di appartamento’ composta da nove italiani, un romeno e un georgiano, accusata di numerosi furti in abitazione commessi tra il 2015 e il 2016, è stata sgominata dai Carabinieri al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli.

A tutti il gip contesta l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati: disposto il carcere per quattro, i domiciliari per altrettanti e l’obbligo di presentazione per i restanti tre.

Le indagini dei militari di Napoli-Chiaia, scattate dopo il colpo messo a segno in una società di ormeggi napoletana la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2015 che fruttò 250.000 euro (denaro destinato alle buste paga dei dipendenti), inizialmente si sono concentrate su un dipendente infedele.

Poi hanno consentito di scoprire che la banda durante il sopralluogo bussava alla porta una, al massimo due volte: in mancanza di una risposta la notte stessa o al massimo il giorno seguente, entrava in azione. Dieci i furti contestati tra Napoli e provincia. (ANSA).