Galleria Laziale, corsia preferenziale chiusa fino a venerdì 24 per lavori.

Galleria Laziale dimezzata per quasi un mese: chiude da lunedì 6 e fino al 24 giugno la corsia preferenziale, dove la circolazione sarà interrotta nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 18,00, per consentire l’installazione dell’impiantistica di monitoraggio del traffico.

I lavori partiranno lunedì prossimo, 6 giugno 2022. Lavori indispensabili che potrebbero avere come conseguenza, però, un peggioramento del traffico nella zona, considerato l’ingombro del cantiere e la riduzione della carreggiata.

Contemporaneamente ripartirà anche il cantiere di Terna per la manutenzione del marciapiedi del Lungomare di via Caracciolo, lato mare, che era stato temporaneamente smobilitato in occasione del Giro D’Italia.

Sempre lunedì, a partire dalle ore 21 e fino alle 12 del giorno successivo, via Arcoleo sarà interessata dai lavori di posa dello strato di usura della pavimentazione stradale.

L’intervento sarà eseguito a traffico aperto e la strada carreggiabile sarà temporaneamente ridotta con le transenne.