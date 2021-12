Galleria Vittoria, arrivati i nuovi cavi di rame.

Sembra essere arrivata al capolinea la vicenda della Galleria Vittoria di Napoli: sono arrivati, infatti, i nuovi cavi di rame dopo il furto. Ora si aspetta l’ok della magistratura per la posa in opera e per la riapertura al traffico.

Grazie anche all’intervento di Citelum, gestore della rete elettrica di Napoli, i nuovi cavi sarebbero arrivati e si attenderebbe l’ok per l’installazione.

“Se i cavi sono arrivati allora chiediamo che sia installati in tempi rapidi, questa storia sta andando avanti da troppo tempo. Intanto la ditta che ha vinto l’appalto per i lavori di rifacimento delle facciate esterne sta facendo i sopralluoghi. Quello che ci chiediamo: non si potevano eseguire tutti i lavori in contemporanea senza poi avere ulteriori perdite di tempo, chiusure parziali o totali della galleria?”, ha dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli dopo l’ennesimo sopralluogo alla Galleria Vittoria.