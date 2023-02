Gioco illegale, operazione GdF.

Settantaquattro perquisizioni in diversi comuni della Campania, 200 unità operative della Guardia di Finanza in campo per sgominare un’associazione finalizzata all’esercizio abusivo di gioco, scommesse ma anche riciclaggio.

Le attività messe in atto dai militari della Finanza, diretti dalla Procura di Napoli nord, hanno consentito il sequestro, tra l’altro di 170mila euro in contanti, 11 slot manomesse e scollegate dalla rete telematica dell’agenzie delle dogane, alcuni dotati di ‘doppia cassa’ per occultare la raccolta, numerose schede utilizzate per alterare gli apparecchi e due postazioni abusive di sale scommesse. (ANSA).