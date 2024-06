Grave incidente stradale, amputata gamba a motociclista

Gli agenti del reparto Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli sono intervenuti ì venerdì 7 giugno in via delle Repubbliche Marinare dove si è verificato un grave incidente stradale che ha visto coinvolte una moto BMW e un’autovettura Fiat Idea, condotte rispettivamente da un uomo di 44 anni e da un uomo di 51 anni, entrambi Napoletani del quartiere Barra. L’incidente è avvenuto verso le 19.45.

Da una prima ricostruzione della dinamica si presume che la BMW stesse percorrendo via delle Repubbliche Marinare con direzione di marcia via Ferrante Imparato. All’intersezione con via Sesto Fiorentino la moto è entrata in collisione con la vettura proveniente dalla sua destra e, a seguito del forte impatto, è finita nella carreggiata opposta. A causa delle ferite riportate, il 44enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale del Mare dove ha subito un lungo e delicato intervento nel corso del quale gli è stata amputata una gamba. Al momento la prognosi è riservata.

Gli agenti del reparto Infortunistica Stradale hanno disposto il sequestro di entrambi i veicoli per ulteriori accertamenti e fatto sottoporre i conducenti agli accertamenti tossicologici.