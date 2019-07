Guagliona, il nuovo singolo di Mark J Evo.

Un’ideale ponte tra Napoli e Sudamerica, “Guagliona” è il nuovo singolo del giovanissimo Mark J Evo su etichetta Suono Libero Music.

Il brano è un riadattamento italiano di “Ella Quiere Beber” (in lingua napoletana con testo di Nando Misuraca) , grande successo del trapper Anuel AA feat. Romeo Santos, una canzone di genere dancehall da oltre 529 milioni.

All’anagrafe Marco Luongo, il giovanissimo cantante napoletano innamorato della musica latina è al quarto singolo ufficiale e, per la prima volta, si è cimentato con una canzone non in lingua spagnola.

20 anni, brillante studente di “Musica Elettronica” al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, racconta così della sua passione per le melodie ispaniche: “La cultura italiana è più vicina a quella latina che a quella anglosassone, nonostante si prediliga più la seconda. Non molti sanno che l’Italia fa parte dell’ Unione Latina, un’istituzione mondiale che riunisce oltre trentasette paesi del mondo accomunati dalla storia e dalle comuni radici dell’antico latino. Inoltre noi a Napoli abbiamo avuto la dominazione spagnola che è stata fondamentale per lo sviluppo della nostra città”.

Nel suo nome c’è la consapevolezza del suo essere : “la J del mio nome sta per Junior, considerando la mia età. Il suffisso Evo rappresenta un punto a cui guardare ed ispirarmi, quell’evoluzione che non deve mai mancare a chi ha tanti sogni da realizzare, come sono io”.

LA CANZONE “GUAGLIONA”

L’operazione discografica vuole rappresentare, nella sua semplicità, un simbolico gancio tra due culture “Latine” come quella napoletane e sudamericane (portoricana ed Hispanica, nella fattispecie del brano) mostrando degli scorci di Napoli meno oleografici (Mercato della “Torretta”, Pallonetto di Santa Lucia, stradine secondarie di Chiaia e Quartieri Spagnoli). La “Guagliona” del videoclip (interpretata dalla modella e ballerina Elissena Riccio , regia di Gaetano Massa) è una ragazza, una scugnizza mediterranea, desiderata da tutti ma solitaria. Il suo ostentare sicurezza, in realtà, cela i dolori che si porta dentro, una vita ferita e segnata da un uomo violento.

Ed è proprio Mark J Evo a schierarsi contro la violenza sulle donne: “Condanno ogni violenza di genere, è intollerabile nell’era moderna che viviamo. Le donne sono una risorsa fondamentale per noi. Sono madri, fidanzate, compagne. Ci aiutano e ci insegnano ogni giorno. La Guagliona della mia canzone è una donna ferita ma capace ancora di dare una possibilità all’Amore, cosa che dovremmo fare tutti abbandonando ogni idea di sopraffazione”.