I furti con spaccata ad Arzano, questa sera il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) va in onda l’inchiesta di Luca Abete sui “furti con spaccata” fuori controllo ad Arzano (in provincia di Napoli), metodo che consiste nell’utilizzare un’auto – probabilmente rubata – per colpire in retromarcia la vetrina dell’attività commerciale fino a spaccarla. Il tutto per consentire un’entrata e una fuga veloce ai malviventi, che saccheggiano cassa e negozio, come mostrano le immagini esclusive di Striscia.

L’inviato del tg satirico intervista il gestore di un bar tabacchi appena svaligiato, dopodiché va a chiedere spiegazioni alla sindaca Vincenza Aruta, che poco tempo fa su questo argomento aveva dichiarato che era tutto sotto controllo. Ma all’inviato del tg satirico dice: «Ci sono lavori in corso affinché sia tutto sotto controllo». Peccato che, proprio poche ore dopo l’intervista, il bar tabacchi sia stato nuovamente preso di mira da una banda di ladri che hanno depredato il locale con il metodo della “spaccata” causando ingenti danni.

