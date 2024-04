Il grande Kendo sbarca a Napoli, il 4 e 5 maggio inizia il ciclo di seminari a cura dell’ASD Makoto Shin Kai

Sabato 4 e domenica 5 maggio il Palasport Fuorigrotta (in via Pomponio Gaurico, 40, traversa di via Leopardi) ospiterà il primo di una serie di eventi volti a far conoscere e diffondere la disciplina giapponese del Kendo, la scherma fatta con le spade di bambù.

Promotore di questo ciclo di incontri, il cui titolo è Kendo Weekend e Amici, è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Makoto Shin Kai, affiliata al Coni (Dojo affiliato CIK-EKF), fondata e diretta da Quique Ortiz Andres, ex nazionale spagnolo di Kendo, e napoletano di Mergellina di adozione.

L’Associazione Makoto Shin Kai prende il nome da Hanshi Tajima Makoto Sensei, che è stato il maesto di Quique Ortiz Andres. Tajima Sensei è stato inoltre l’Istruttore capo (Shihan) del Club di Kendo dell’Università di Kagoshima Shigakukan nonché il Vicepresidente attuale della Federazione di Kendo della Prefettura di Kagoshima. Hanshi Tajima Makoto Sensei è stato a sua volta discepolo di Kendo Hanshi e Iaido Hanshi Kojima Masaru Sensei, maestro centenario ed un vera leggenda per questa disciplina, maestro che continua ancora ad insegnare Kendo e Iaido (l’arte di estrazione del katana, la spada) nella città di Kagoshima, che come tutti sanno, dagli anni 60 è gemellata con Napoli (viene anche chiamata la Napoli dell’Est).

Uno degli obiettivi dell’associazione è proprio quello di rinforzare il gemellaggio tra le due città di Napoli e di Kagoshima attraverso questa antichissima disciplina, promuovendo anche la fondazione di un club interuniversitario di Kendo che coinvolga le Università Napoletane (Federico II, Vanvitelli, Orientale e Parthenope) e l’università Shigakukan di Kagoshima.

Questo ciclo di eventi ha dunque come scopo quello di far conoscere i principi e la disciplina del Kendo.

Ogni evento vedrà la partecipazione di un maestro (sensei in giapponese) di fama internazionale, e per il primo appuntamento sarà presente il Kendo Kyoshi Nanadan Lorenzo Zago.

“La mission di questo ciclo di incontri”, spiega Quique Ortiz Andres, “possiamo sintetizzarla con questa espressione giapponese: KO KEN CHI AI – 交剣知愛 “Imparare l’amicizia attraverso l’attraversamento delle spade” o come definito dalla ZNKR: il desiderio di raggiungere la comprensione reciproca e il miglioramento dell’umanità attraverso il Kendo. Il Kendo, che come disciplina propriamente detta ha origini nel 17mo secolo, ma che come lotta con le spade può essere condotta addirittura a 700 anni D.C, è una disciplina che forgia il corpo e l’anima, e che insegna a vedere corpo, anima e spada come una cosa sola. Kendo è una via in cui l’individuo coltiva la propria mente (il sé) tendendo al shin-ki-ryoku-itchi (unificazione della mente, dello spirito e della tecnica) utilizzando lo shinai (la spada di bambù). Altro punto fondamentale dello spirito del Kendo riguarda il rispetto per l’avversario, e l’ imparare a coltivare le persone con un carattere dignitoso e umano. Le virtù fondamentali del Kendo sono la saggezza (quindi giudicare ciò che è giusto), l’umanità (quindi pensare le cose dal punto di vista dell’altro) ed il coraggio (quindi superare la paura e l’ansia). Tutti sono invitati a partecipare. Spero vivamente, che questa iniziativa contribuisca, in maniera umile e dal basso, allo sviluppo del Kendo e dei suoi Principi nella Città di Napoli, nella Città Metropolitana nella Regione Campania e nel Sud Italia. Ognuno di voi è il benvenuto a condividere la nostra passione per il Kendo nell’impareggiabile cornice della bellissima città di Napoli, così ricca di storia e cultura, e che è anche gemellata con la città giapponese di Kagoshima.”

Il ciclo di incontri Kendo Weekend e Amici gode della sponsorizzazione tecnica di Tsubasa Budogu.

Kendo Weekend e Amici avrà luogo sabato 4 maggio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 e domenica 5 maggio dalle ore 10 alle ore 13, sempre al Palasport Fuorigrotta.

La quota di iscrizione è di €35 per gli adulti e di €15 per gli under 18

Per iscriversi al seminario basta compilare il form al link sottostante.

https://forms.gle/3vd9rtTfnHWuWU9o6