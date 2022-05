Durante una delle incursioni di Luca Abete in alcuni dei distributori di gpl per auto che ricaricavano le bombole per uso domestico, ai telespettatori non è sfuggito un soggetto con il furgone pieno di bombole da riempire.

Abete si è messo sulle sue tracce e ha scoperto che si tratta di un collezionista di illeciti.

Qui il servizio

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/il-bombolaro-abusivo-re-di-illegalita_77781.shtml