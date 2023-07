Il saluto del Sindaco Manfredi al Console Generale di Spagna a Napoli Carlos Maldonado Valcàrcel

Il Sindaco Gaetano Manfredi ha ricevuto a Palazzo San Giacomo il Console Generale di Spagna a Napoli Carlos Maldonado Valcàrcel con il quale si è intrattenuto in un cordiale colloquio di commiato. A conclusione dell’incontro il Sindaco ha consegnato al Console una targa in segno di profonda gratitudine ed amicizia per la sua instancabile ed intensa attività con la quale ha contribuito allo sviluppo e all’incremento delle relazioni culturali, civili, sociali e degli antichi e fraterni legami tra la Spagna e Napoli.

