Incendia rifiuti ed aggredisce Carabinieri, arrestato ad Ercolano.

Incendia dei sacchetti di rifiuti e colpisce con un pugno un carabiniere intervenuto a bloccarlo: un 51enne di Caserta, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Ercolano (Napoli).

Da quanto si è appreso l’uomo, già sottoposto a divieto di dimora nel Comune di Ercolano, senza motivo plausibile stava dando fuoco a sacchetti di immondizia su pubblica strada e le fiamme generate dalla combustione della plastica, in poco tempo, hanno raggiunto e danneggiato in maniera seria tre auto in sosta.

Sul posto sono giunti i Carabinieri, richiamati da alcuni passanti, che sulla base delle testimonianze hanno individuato in poco tempo il presunto responsabile.

Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato la fuga colpendo con un pugno al volto uno dei carabinieri ma è stato arrestato e successivamente condotto al carcere di Poggioreale.(ANSA).