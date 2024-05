Incidente mortale al cantiere della metro, il Comune segue la vicenda. Cordoglio e appello alla sicurezza di sindacati e politici

Da quanto appreso dalla direzione dei lavori della Concessionaria, l’incidente è avvenuto in galleria altezza imbocco Poggioreale.

Non è stata registrata alcuna esplosione. L’impatto di un carrello fuori controllo ha provocato la morte di un operaio, un ferimento grave ed uno lieve.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi segue la vicenda in prima persona.

A nome dell’Amministrazione e dell’intera città esprime dolore per la scomparsa di un operario e vicinanza alle vittime dell’incidente.

“A Napoli, nel cantiere della metropolitana, nella zona di Capodichino, un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti a causa di un incidente. Tragedie di questo tipo sono grande motivo di preoccupazione e sgomento per l’UGL. Da anni chiediamo infatti che la sicurezza sul lavoro sia la priorità e da anni constatiamo che nella realtà non sia così. Non possiamo accettare che la lunga lista delle morti bianche cresca ancora per colpa della mancanza di attenzione e di controlli adeguati sui luoghi di lavoro. Le sanzioni, per tutti coloro che non rispettano le regole, devono essere più severe e il personale addetto al monitoraggio non può essere tagliato. Perché simili tragedie non si ripetano occorre, al contempo, investire maggiori risorse nella formazione e nell’addestramento fin dalla scuola. Siamo convinti che il valore che diamo alla vita umana e all’incolumità di chi lavora, sia una cartina tornasole della civiltà di un Paese”.

Lo hanno dichiarato in una nota il Segretario Generale dell’UGL Paolo Capone e il Segretario Regionale UGL Campania Luigi Marino, in merito all’incidente sul lavoro avvenuto a Napoli.

“Profondo dolore e rabbia per l’incidente che si è verificato nel cantiere della metro di Napoli. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia della vittima e auguro una pronta guarigione agli operai rimasti feriti. C’è bisogno dello sforzo di tutti per raggiungere il risultato che come Governo ci siamo prefissati: mai più vittime sul lavoro. Continueremo ad andare in questa direzione”.

Lo dichiara il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.

“La notizia dell’incidente occorso presso il cantiere della metro di Napoli ci addolora profondamente. Esprimiamo il nostro cordoglio per quanto successo, e la vicinanza alla famiglia della vittima e ai lavoratori rimasti feriti. Nella speranza che si chiariscano presto le dinamiche di quanto accaduto, è necessaria una totale unità di intenti per rendere ancor più efficace l’impegno a tutela della sicurezza sul lavoro: l’obiettivo deve essere quello di scongiurare il ripetersi di simili avvenimenti drammatici”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi.