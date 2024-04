Incidente mortale in Galleria Laziale, morto un motociclista

Grave incidente questa mattina intorno a mezzogiorno in Galleria Laziale, un motociclista che procedeva verso Piazza Sannazaro, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato sull’asfalto, dove sarebbe stato poi travolto da un’auto in corsa.

Nell’incidente è coinvolta anche un’auto, una Peugeot 208, il cui conducente, un uomo classe ’56, è stato trasportato in ospedale per accertamenti sui liquidi biologici al fine di verificare l’eventuale presenza di sostanze tossicologiche o alcolemiche.

Immediati i soccorsi, ma purtroppo ogni tentativo dei sanitari è stato vano. Sul posto è giunta una pattuglia della polizia municipale che, dopo i rilievi del caso, ha avviato le indagiini. Traffico in tilt nella zona.

La circolazione è consentita nel solo senso da Fuorigrotta a Piazza Sannazaro impiegando la corsia preferenziale che viene utilizzata abitualmente da mezzi pubblici e taxi nel senso opposto.

Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati per le dovute indagini, mentre la salma del giovane centauro è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le procedure di legge. La Polizia Locale di Napoli sta conducendo un’indagine approfondita sull’incidente al fine di determinare le cause esatte del tragico evento.