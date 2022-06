Ischia, nuova sede Commissariato straordinario per la ricostruzione inaugura lunedì 21.

Lunedì 20 giugno, alle ore 11.30 , il Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione post-sisma, Giovanni Legnini, insieme con il Generale di Corpo d’Armata, Rosario Castellano, aprirà i nuovi uffici della sede commissariale sull’isola, presso il Palazzo Reale a Ischia Porto.

L’evento si svolgerà alla presenza dei rappresentanti istituzionali ed è aperto alla partecipazione dei cittadini interessati.

Subito dopo, alle ore 15 , nella stessa sede, si svolgerà un seminario di confronto tecnico-giuridico riservato ai tecnici privati e pubblici per approfondire i temi della nuova ordinanza commissariale di semplificazione degli interventi di ricostruzione privata e per valutare i contenuti degli allegati tecnici relativi alle nuove procedure per le domande di contributo.