L’Affitto di Antonio Miorin al Social World Film Festival di Vico Equense.

Per questa 9° edizione, che si è svolta dal 27 luglio al 4 agosto 2019, erano 500 i film selezionati – provenienti da 60 nazioni diverse – ed ammontavano a ben 126 le opere in proiezione per un totale di 3.000 minuti di programmazione. Numeri non da poco ed importanti messaggi quelli che il Social World Film Festival – conosciuto ed apprezzato per dare enorme attenzione ai temi sociali – si propone di diffondere edizione dopo edizione.

Silvestro Marino ha mostrato impegno e dedizione sin dalle sue prime produzioni. Il primo film che ha prodotto è un lungometraggio di genere comico dal titolo Impepata di nozze dove ha recitato un piccolo ruolo all’ombra di grossi attori come Paolo Caiazzo, Sandra Milo, Patrizio Rispo.

Dopo il suo debutto da produttore, ha cominciato una serie di produzioni di film e cortometraggi che gli hanno riservato ruoli significativi per esternare la sua passione di attore.

Da allora, continua a produrre e a copro-durre diversi cortometraggi ed anche l’ultimo film di Edoardo De Angelis, “Il vizio della speranza” porta la sua firma.

Da sempre il Cinema è veicolo di grandi messaggi. Il film come un viaggio, all’interno e al di fuori di noi. Questa rappresenta una peculiarità di molti festival ma al Social World tale caratteristica spicca in maniera evidente; il merito di ciò è certamente da attribuire al suo direttore artistico, il noto regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo ed al giornalista Alessandro Savoia, Ufficio stampa del Festival.