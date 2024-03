Le Giornate della Francofonia, da lunedì 18 a domenica 24 al Grenoble

Il consolato generale di Francia e l’Institut français Napoli sono felici di annunciare che dal 18 al 24 marzo 2024 si terranno le GIORNATE DELLA FRANCOFONIA, al Palazzo Grenoble, via Crispi 86.

Con 88 paesi e oltre 321 milioni di parlanti, la Francofonia è una comunità linguistica, politica e economica unica. Questa comunità è molto vivace anche nel Sud dell’Italia, dove nelle scuole secondarie, più di 700.000 alunni imparano la lingua francese.

Tutto l’anno, l’Organizzazione Internazionale della Francofonia (OIF), che ha sede a Parigi, promuove la diversità culturale, il multilateralismo, l’istruzione e lo sviluppo sostenibile. Per sviluppare ancora di più questi obiettivi, la Francia, con l’OIF, ospiterà il prossimo vertice della francofonia il 4 e 5 ottobre 2024 a Villers Cotterets.

Al Grenoble, la ricchezza della francofonia sarà esplorata attraverso una moltitudine di eventi con accesso gratuito che metteranno in risalto la musica, la letteratura, il cinema, la gastronomia e coinvolge numerosi partner locali : università degli studi Federico II,l’Accademia delle Belle Arti, le scuole Esabac della Campania, consolati, associazioni… Siamo molto lieti ancora quest’anno di avere un programma così ricco.

Programma e prenotazioni : Giornate internazionali della Francofonia 2024 | Institut français Napoli

Quest’anno, al tema della migrazione sarà dedicato un focus con due conferenze, una sugli operai italiani a Marsiglia nel XIX esimo secolo e un’altra sul combattente della resistenza Missak Manouchian e un sguardo sulla immigrazione asiatica in Francia tramite un dialogo con Doan Bui, scrittrice e giornalista francese, che presenterà il suo libro, “le silence de mon père”.

Il programma 2024 della Francofonia al Palazzo Grenoble dà al pubblico l’opportunità di incontri eccezionali : il 18 marzo la presenza della regista francese, Sophie Letourneur per il suo film “voyages en Italie” poi il 19 marzo la presenza del regista svizzero Hugues Hariche, con il suo film “Rivière”. Chiudiamo le festività, il 23 marzo, sulla via dei Giochi Olimpici di Parigi con uno scambio speciale con il campione olimpico italiano di scherma, Sandro Cuomo. L’evento promette di far scoprire dietro le quinte dei Giochi, di divertirsi vincendo premi e di evidenziare il ruolo dello sport nella promozione della cultura e della francofonia.

“A Napoli, i francofoni sono presenti in tanti settori: istituzioni, imprese, istruzione, turismo, arte… Insieme ai consolati francofoni di Napoli, invitiamo il pubblico a partecipare a tutti gli eventi che celebrano la nostra lingua, i nostri valori comuni e la diversità culturale. Vi aspettiamo numerosi, dal 18 al 24 marzo!”

Lise Moutoumalaya

Console generale di Francia a Napoli e Direttrice dell’Institut français Napoli

Per info e prenotazioni: 081.761.62.62