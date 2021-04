Linea Metropolitana Leggera, il momento della verità.

Venerdì 23 Aprile 2021, ore 16. Una videoconferenza convocata dal presidente della Commissione Regionale ai Trasporti, ing. Luca Cascone e dal dott. Luigi Cirillo, segretario della stessa commissione, vedrà coinvolti i sindaci dei comuni di Pompei, Scafati, Boscoreale e Poggiomarino per decidere le sorti della metropolitana leggera come alternativa prevista dalla delibera 56/2019 del Consiglio Comunale della Città di Pompei, che approvò l’assurdo progetto a base di sottopassi e opere interrate denominato “Linea Circumvesuviana tratta Torre Annunziata – Pompei . Interventi di compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria nel Comune di Pompei”.

I comitati non sono stati informati dai diretti interessati, ma l’hanno saputo per vie traverse.

Grazie agli uffici del consigliere regionale Cirillo abbiamo ottenuto la partecipazione, come semplici uditori, senza diritto di intervenire. Non è il massimo e ciò la dice lunga sui timori di qualcuno.

Ma a noi va bene lo stesso, dimostreremo ancora una volta di essere comitati civici costruttivi e propositivi, che dicono SI ad una progettualità che non mortifichi i cittadini. E’ fondamentale esserci, in qualsiasi modalità, perché è il momento della verità per tutti gli attori in gioco.

E’ il momento della verità per l’Amministrazione Comunale di Pompei, nella persona del Sindaco Carmine Lo Sapio, che, dopo le promesse della campagna elettorale, il 21 Dicembre 2020 ha dichiarato che avrebbe sostenuto l’alternativa della linea metropolitana leggera in tutte le sedi, e che il 28 Febbraio 2021 ha affermato che avrebbe proposto la rimozione di tutti i sottopassi dal progetto in una pubblica seduta del Consiglio Comunale.

E’ il momento della verità per EAV, il cui Amministratore Delegato si è dichiarato favorevole ad una progettualità condivisa con la cittadinanza, ed il cui RUP, ing. Fiorentino Borrello, ha sempre decantato le lodi dell’alternativa finalmente oggetto di discussione.

E’ il momento della verità anche per i sindaci così tardivamente coinvolti di Poggiomarino, Boscoreale e Scafati che avranno davanti l’opportunità di scegliere una soluzione moderna, economica ed efficiente per risolvere il problema dei passaggi a livello della Circumvesuviana sui loro territori e migliorare notevolmente la qualità dei servizi e la vivibilità delle loro Città.