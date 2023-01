Lotto: 6 anni fa un’estrazione “storica”.

Sei anni fa si verificava un evento storico al gioco del Lotto. Il 24 gennaio del 2017 veniva infatti estratto il 53 sulla ruota Nazionale. Si trattò di un’estrazione che fece scalpore perché il 53 era atteso da ben 257 concorsi. Mai un numero prima di allora aveva tardato per così tanto tempo al Lotto.

Furono ben 34 i milioni di euro vinti grazie al ritorno del 53 sull’undicesima ruota del Lotto. La Nazionale è nata il 4 maggio del 2005 e da allora si è conquistata un posto importante nel cuore degli appassionati dei 90 numeri.

Il record di vincite più alte di tutti i tempi distribuite fino a oggi da un numero centenario appartiene al 31 su Bari, che fermò la propria corsa dopo 167 estrazioni: quando uscì, nell’aprile del 2000, dispensò premi per 903,7 milioni di euro. Un record assoluto, a cui si avvicinò solo quattro anni dopo l’8 su Palermo che, dopo un ritardo durato 133 turni, fece vincere un totale di 810,9 milioni di euro. Riporta l’Agenzia Agimeg.

Molto lontani da queste cifre due ritardatari storici come il 53 su Venezia e il 34 su Cagliari. Il 53 uscì su Venezia il 9 febbraio del 2005, dopo un’assenza di 182 estrazioni, e pagò premi per 513 milioni. Inferiore fu la cifra vinta con quello che è il secondo massimo ritardatario di sempre: il 1° aprile del 2006, il 34 tornò a farsi vivo su Cagliari dopo un ritardo di 204 concorsi. Le vincite totali in quel concorso furono di 291 milioni di euro. ff/AGIMEG