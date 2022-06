Malore per vicesindaco Filippone, ricoverata al Policlinico.

É ricoverata per problemi circolatori la vicesindaco Maria Filippone, i medici del Policlinico Federico II di Napoli stano valutando le sue condizioni, che dalle prime indiscrezioni sembrerebbero complicate. L’ingresso in ospedale è di ieri, attualmente la vicesindaco di Napoli, con delega alla Scuola, si trova nel reparto di cardiologia per effettuare i controlli necessari.

Al momento i medici escludono la necessità di sottoporla ad intervento chirurgico. Il sindaco Gaetano Manfredi e l’intera amministrazione “si stringono forte a lei e alla sua famiglia – fa sapere il Comune tramite una nota – augurandole una rapida guarigione: Forza Mia, ti aspettiamo”.