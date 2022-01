Maltempo in Grecia: Il governo di K. Mistotakis non ha fatto nulla. Molti cittadini ad Atene erano rimasti intrappolati nelle loro auto.

La neve e le temperature rigidissime con meno 17 gradi, con un paesaggio nordico avevano portato molti problemi in Grecia. Con interruzione alla corrente elettrica e problemi alla circolazione stradale.

Il governo greco di Kyriakos Mitsotakis era ancora una volta impreparato ad affrontare il maltempo. Siamo di fronte ad una gestione politica di governo di Kyriakos Mitsotakis che sembra affrontare il problema del delmaltempo come “una serie di sfortunati eventi”. Molti cittadini ad Atene erano rimasti intrappolati nelle loro auto quasi 24 ore.

Disagi enormi alla popolazione in varie parti del Paese, con interruzione alla corrente elettrica e problemi alla circolazione stradale. Le strade che collegano la città di Atene erano chiuse da ore a causa delle imponenti nevicate che avevano colpito l’ Atene. Il maltempo ha congestionato il traffico e provocato molti incidenti. Caos e nervosismo per molte ore ad Atene. Il gelo ha portato alla chiusura del parlamento e delle scuole, e negozi come supermercati.

Apostolos Apostolou. Professore di filosofia politica.