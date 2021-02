Maltempo, vento forte e mare mosso, difficoltà per i collegamenti con le isole.

Collegamenti marittimi ancora difficili per Ischia e Procida a causa del forte vento da sud ovest (che ha raggiunto i 35 nodi) e del mare mosso.

A metà mattinata è arrivato lo stop definitivo delle compagnie di navigazione alle corse dei mezzi veloci dal Molo Beverello per i porti di Ischia, Casamicciola e Procida; le due isole vengono attualmente collegate con navi traghetto, da Napoli o Pozzuoli, ma con corse a singhiozzo.

La regolarità dei servizi di collegamento resta in dubbio per il resto della giornata anche per il previsto andamento negativo delle condizioni meteo. (ANSA).