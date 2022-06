MANN, si inagura lo spazio benessere per i dipendenti.

Una partita a ping-pong, un torneo di biliardino, una corsa sul tapis roulant. Nel Braccio Nuovo del Museo Archeologico Nazionale di Napoli è stato inaugurato questa mattina lo spazio benessere dedicato ai dipendenti dell’Istituto: un’opportunità per trascorrere del tempo insieme al di là dei canonici impegni lavorativi. Il progetto, realizzato anche in collaborazione con Decathlon Italia, concretizza la volontà, espressa nel Piano Strategico 2020/2023 del MANN, di rendere il Museo uno spazio di condivisione, dialettica, crescita comune: non a caso l’area benessere è stato aperta in occasione della convention finale del corso “La formazione del MANN. essere e fare squadra nell’era digitale”, promosso in rete con la società di risorse umane Focus Consulting.

“Ci sono percorsi che nascono da lontano, da quando il MANN decise di aprirsi allo sport, celebrandolo nel passato e nel presente. L’eredità di questi primi passi si è tradotta nell’obiettivo forte di favorire il benessere di chi ci lavora al Museo tutti i giorni. Un solo filo rosso lega Manntenersi in forma, la mostra Paideia, le Universiadi e le attività di Focus Consulting: l’idea che al museo si possa essere felici“, commenta il Direttore dell’Archeologico, Paolo Giulierini.

Durante la mattinata di convention con Focus Consuting, presentati i risultati delle attività didattiche che, coordinate dal CEO&Founder di Focus Consulting, Giuseppe Li Volti, hanno avuto l’obiettivo di svelare le soft skills e le tecniche di team building. In particolare, durante gli incontri d’aula condotti da Giovanna D’Elia (HR Director- Focus Consulting) e Francesca Sepe (HR Consultant- Focus Consulting), i dipendenti del MANN hanno affrontato diverse tematiche, non solo teoriche: previsti, infatti, momenti pratici di perfomance teatrale e scuola di cucina, per apprendere le modalità migliori per stare insieme. In convention, anche un’intervista ironica a cura del giornalista Ciro Cacciola (Art Director- Focus Consulting) a Paolo Giulierini e un’esperienza sonora d’ensemble guidata dal musicista Sabatino Miranda.

Per il prossimo anno, in cantiere una seconda fase del corso di Focus Consulting con un’attenzione mirata alle esigenze del visitatore in termini di visita esperienziale.

Il progetto benessere per i dipendenti del MANN è stato curato dai funzionari museali Gennaro Acunzo e Patrizia Cilenti.