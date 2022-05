Marco Zurzolo a In Arte Vesuvio.

Sul Lungomare più bello del mondo, la musica magmatica del suo sax nello spazio di In Arte Vesuvio, dove arte e cultura si mescolano arricchendo il territorio.

Oggi lo spazio polifunzionale IAV situato in Piazza Nazario Sauro al civico 23 e diretto da Angela e Lucia Andolfo, propone una nuova esperienza musicale di qualità.

Il magma vesuviano che ispira l’acronimo della location (In Arte Vesuvio) dove arte e cultura confluiscono per arricchire il territorio, si fonderà con le note del napolitan power per un’eruzione musicale dagli esiti imprevedibili.

A partire dalle 20:00, infatti, nella sala “Paradiso” della innovativa struttura posizionata sul Lungomare più bello del mondo, arriva Marco Zurzolo con il suo straordinario sax per un affascinante concerto. Con lui, a regalare sensazioni con il suo super quartetto, Pino Tafuto alle tastiere, Marco De Tilla al contrabbasso e Antonio Mambelli alla batteria.

Perché la scelta di Marco Zurzolo con il suo quartetto per questo evento? Marco è un’artista, musicista che ha sempre tratto ispirazione dal territorio e riportato ad esso grandi soddisfazioni grazie ad una brillante carriera.

IN ARTE VESUVIO è uno spazio polifunzionale dove coesistono varie realtà artistiche a supporto del nostro territorio. Spazio che guarda al Vesuvio, simbolo di esplosione culturale: un connubio naturale che sembra fatto apposta per unire tradizione e sperimentazione in una serata magica e magmatica realizzata grazie alle scelte di direzione artistica dello IAV in collaborazione con Rosa Vallefuoco.

Marco Zurzolo è autore di molte colonne sonore, ricordiamo i suoi ultimissimi lavori: musiche originali composte per il film Rai “In punta di piedi” andato in onda a gennaio 2018 recentemente premiato come migliore colonna sonora al festival di Terni 2018. Autore inoltre delle musiche originali della fiction Rai “I bastardi di “Pizzofalcone”.

Dal 2015 è impegnato con Giancarlo Giannini in una lunga tournée in cui protagoniste sono la musica interpretata e scritta divinamente da Marco accompagnato dal suo ensemble e la poesia interpretata dalla più bella voce del panorama cinematografico e teatrale italiano. Dal 2016 accompagna e racconta con la sua musica, Maurizio de Giovanni nella presentazione dei suoi libri, creando insieme un vero e proprio spettacolo tra musica e racconti.

Si occupa da oltre dieci anni di progetti musicali basati sulla contaminazione artistico-musicale. Ha collaborato con molti artisti italiani ed internazionali, fra cui: Archie Shepp, Chet Baker, Gil Goldstein, Omar Sosa, Joe Lovano, AirtoLidsay, Roul de Sousa, Pietro Tonolo, Kocani Orkestar, Billy Preston, Bryan Ferry, Renaud Garcia Fons, Richard Galliano, Rita Marley, Stefano Bollano, Solomon Burkes, Van Morrison, Don Moye and Art Ensemble of Chicago, Mike Minieri, Enrico Pierannunzi, Marc Johnson (che ha collaborato al suo cd “Sette e mezzo”).

Ha pubblicato 12 cd di sue composizioni originali, distribuiti attualmente in Europa ed in Canada. Ha inoltre composto numerose colonne sonore per il cinema, il teatro e la televisione. Per le sue composizioni ha vinto prestigiosi premi, fra cui “Il premio qualità” del Ministero della Cultura.

I festival a cui ha partecipato: Umbria Jazz, Festival International de Jazz de Montreal, Opera House, Biblioteca Alessandrina, Gipfeldu Jazz, INNtoene Festival Jazz amBauernhof, Festival Pomigliano Jazz, Fête de la Musique, Jazz in Parco, Festival de Quebec, Stanser Musiktage, e tanti altri. (ANSA).