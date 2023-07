Molo San Vincenzo, firmato il contratto per la realizzazione della passeggiata e avviata la campagna di ascolto

È stato firmato lunedì mattina il contratto con cui Difesa Servizi, società in house del Ministero della Difesa, cede in concessione al Comune di Napoli la porzione di Base Navale necessaria alla realizzazione della passeggiata lungo il Molo San Vincenzo.



La sottoscrizione è avvenuta nella sala Rolandi dell’Accademia dell’Alto mare ed è uno dei punti cardine del protocollo d’intesa che lo scorso anno è stato siglato dallo stesso Comune di Napoli e da Ministero della Difesa, Autorità di sistema portuale Mar Tirreno Centrale e Demanio.

Entro l’estate prossima è prevista la conclusione dei lavori di messa in sicurezza, mentre l’intervento complessivo dovrà concludersi con il collaudo entro il 31 dicembre 2025.

Per la valorizzazione del Molo San Vincenzo, il Comune ha voluto coinvolgere i cittadini, che da oggi al 31 luglio potranno far pervenire le loro proposte inviando un messaggio whatsapp al 338 7141481.

“Il contratto di concessione –ha affermato il sindaco Gaetano Manfredi – ci consente di avviare rapidamente i lavori. È una data storica per la città perché quest’intervento consentirà ai cittadini di poter utilizzare il Molo San Vincenzo che non è accessibile da decenni. Quest’opera fa parte della nostra strategia di rilancio di tutta l’area dell’area borbonica del porto che diventa il fulcro delle attività turistiche e di svago per i napoletani”.

“Questa firma ha qualcosa di storico -ha spiegato l’assessore alle Infrastrutture e al Mare Edoardo Cosenza– perché non è mai stato possibile, fin dall’esistenza dell’Arsenale borbonico, l’accesso ai cittadini e ai turisti a questo spettacolare Molo San Vincenzo.

In pratica sono due i tratti interessati: un primo tratto che è di pertinenza della Marina Militare e un secondo tratto dell’Autorità di Sistema Portuale. Siamo partiti dall’ultimo tratto per il quale c’era già l’accordo con l’Autorità di Sistema Portuale e quindi è già stata affidata la progettazione della messa in sicurezza per i cittadini e per il riuso dell’ex eliporto, che in realtà sarà un luogo spettacolare per il quale cui ci aspettiamo una grandissima inaugurazione, ma anche concerti famosi come quelli di Ravello.

Veramente sarà un regalo straordinario ai napoletani e a tutti i turisti, per poi arrivare fino alla “testa”, al centro del Golfo di Napoli, un altro posto spettacolare.

Tutto l’intervento è finanziato con circa 6 milioni di euro da spendere entro fine 2025: il finanziamento c’è tutto, la progettazione sarà consegnata a settembre 2023, c’è già chi realizza l’intervento. Quindi progetto a settembre, lavori che possono partire subito dopo“.