Mondo Eventi Campania compie 27 anni, ecco i primi progetti del 2024

L’Agenzia Mondo Eventi Campania del suo fondatore e patron Carlo Sommella compie ventisette anni. Da sempre in prima fila nel settore della moda e dello spettacolo, anche quest’anno organizza i suoi progetti di spicco, per consentire a tanti, giovanissimi ma anche meno giovani, di entrare da protagonista nello show business: dalle sfilate, agli shooting fotografici, i corsi di portamento, i casting per attività e brand, la realizzazione di pubblicità per giornali e TV.

La Mondo Eventi Campania è raggiungibile facilmente contattando il 3292487467 o tramite social network, con il proprio profilo Instagram #mondoeventicampaniaagency.

Ecco che l’agenzia di Sommella ha iniziato a programmare le sue prime iniziative che vedranno la luce nei primi mesi del 2024.

Si parte domenica 25 febbraio, un programma TV evento condotto dalla bellissima presentatrice di eventi Titti Ferro sul network televisivo Napoflix Canale 86, durante il quale saranno girati vari video-spot di presentazione della agenzia e di pubblicità.

Domenica 10 marzo è la volta di uno shooting fotografico, rivolto ai giovani (maschi e femmine) dalla nascita fino ai 40 anni, per la stagione primavera/autunno. Lo shooting sarà svolto in una location esclusiva della zona flegrea.

Domenica 31 marzo sarù effettuato un primo casting per brand “la bellezza si vede, il fascino si sente per il brand The North Face”, organizzato in collaborazione con Pafundi Store con sede a Pozzuoli. Il casting è rivolto a tutti gli interessati a entrare da protagonista nel mondo della moda, con età compresa fra i 9 e i 40 anni. Con Pafundi Store, Punto Chicco e Mondo Eventi Campania Agency è previsto anche un incontro con bimbi dagli 0 agli 8 anni di aspetto fotogenico, pronti a diventare i divi di domani.

La punta di diamante della Mondo Eventi Campania Agency sarà, come ogni anno, la nuova edizione di Moda in Tour, evento sfilata a tappe rivolta ai bambini dai 4 agli 11 anni e dalle ragazze dai 12 ai 28 anni. Il primo appuntamento del 2024 è previsto per domenica 7 luglio.

La Mondo Eventi Campania ha una particolare cura e attenzione per i corsi di portamento. “L’obiettivo è migliorare la propria immagine. L’inizio di un nuovo anno porta con sè aria di rinnovamento e voglia di impegnarsi in qualcosa di positivo per noi stessi, e cosa c’ è di meglio che investire del tempo in qualcosa che può migliorare la nostra presenza e soprattutto aumentare la nostra sicurezza?” dichiara il patron Carlo Sommella , “seguire un corso di portamento non vuol dire solo imparare a camminare: significa riscoprire la propria femminilità e rafforzare positivamente la propria immagine dentro e fuori. Il portamento diventerà parte di chi voglia valorizzare la propria figura, individuando i propri punti di forza per far emergere la propria personalità, tanto da riuscire ad “indossarlo” con agio in ogni circostanza, sia che siate in abiti sportivi, che in pareo, o in abiti eleganti durante un ricevimento mondano.”