Morto Umberto Consiglio, per tutti ‘O Pa ‘O Pa, storico mendicante del centro storico.

Aveva 87 anni e viveva ai Quartieri Spagnoli, impossibile non averlo incontrato almeno una volta nella vita, impossibile non aver sentito almeno una volta il suo “‘o pa ‘o pa” che poi gli è rimasto attaccato come nomignolo, nelle strade del centro storico, da via Mezzocannone a Piazza Bellini passando per via Toledo Piazza Dante, ma c’è chi lo ha visto spingersi fino al Vomero.

Se ne è andato Umberto Consiglio, storico mendicante conosciuto più con la cantilena che ripeteva come un mantra fin dagli anni 60.

E’ morto un pezzo della Napoli che non c’è più, quella ritratta da Pasquale Squitieri nel suo “Naso di Cane” (recuperabile su RaiPlay), un pezzo del presepe vivente di questa città, tanto da essere citato anche dal cantante Tony Tammaro nel suo show radiofonico negli anni 90.

I funerali si svolgeranno oggi alla Chiesa di San Ferdinando.