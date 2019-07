Napoli Fashion on The Road, tappa a Chiaia.

Napoli fashion on the road ha ultimato la nuova tappa del progetto, celebrando la bellezza del quartiere Chiaia. Gli abiti inediti di una giovane stilista napoletana, hanno stupito i numerosi passanti della bellissima Via Chiaia.

Napoli fashion on the road celebra la bellezza di Chiaia: Da piazza Vittoria fino a via Toledo, questo raffinato quartiere è ricco di boutique d’alta moda e di curatissime vetrine, nelle quali dominano stile ed eleganza. Il cosiddetto “salotto buono” di Napoli è spesso preso grandi appassionati di shopping.

La ricerca, qualità e semplicità ed eleganza sono i punti principali delle collezioni della giovane fashion designer napoletana Maria Bruna Navarra, per arrivare ad un prodotto che stilisticamente possa piacere al pubblico. Creatrice anche un’intera collezione maschile in occasione della Fashion Graduate, un noto concorso che permette di far sfilare la propria collezione sulle note passerelle milanesi. Questa collezione è arrivata fino in Cina, a Shanghai, dove Maria Bruna ha avuto l’occasione di essere scelta per presentare le sue creazioni. Le modelle Daniela e Claudia, seguendo l’itinerario di Via Chiaia, hanno indossato due stilosissimi outfit curati dalla giovane stilista partenopea, espressioni diverse di eleganza e femminilità tra evocazioni di stile rinascimentale, tagli maschili ed un sano tocco retrò.

Gli outift curati di Maria Bruna Navarra sono stati certamente impreziositi dal sapiente e raffinato lavoro di hair-styling di Roberta Gualtieri. Un’ottima imprenditrice oltre che una vulcanica creativa a 360 gradi, che dalla sua città natìa, Portici (Na), dove vive e lavora attualmente, ha fatto tantissima strada fino ad essere attenzionata da importanti realtà del settore, a Milano. Bello sottolineare quanto le acconciature ideate da Roberta per le due modelle, rendano queste ultime delle perfette muse contemporanee del grande pittore rinascimentale Parmigianino: altere, eleganti, femminili, senza trascendere nella sterile sofisticatezza.

Le bellissime Daniela e Claudia, hanno stupito i passanti anche attraverso due interessanti soste di carattere enogastronomico. La prima ha messo in luce un succulento e colorato mix di salumi del brand Tomaso Salumi, valente realtà aziendale di Faicchio (Bn). Si tratta di un’azienda che vanta oltre 60 anni di storia, e che produce alimenti di altissima qualità, attenzioni anche da “Gambero Rosso” e recentemente dal programma televisivo Mediaset “Melaverde”.

Molto interessante anche la seconda sosta di carattere enogastronomico. Le ragazze infatti hanno fatto sfoggio di due prodotti di altissimo livello, dell’azienda Cantine di Marzo curata dall’imprenditore Ferrante di Somma, di Tufo (Av); si tratta della vitivinicola più antica della Campania e tra le più antiche d’Italia, risalente al lontano 1647. I numerosissimi passanti di Via Chiaia, hanno osservato incuoriositi, le deliziose bollicine del “Greco di Tufo” DOCG Classico e di “Anni Venti” Greco di Tufo Spumante DOCG Metodo Classico Extra Brut.

La tappa di Napoli fashion on the road, celebrativa dell’eleganza e della bellezza di Chiaia, è stata oltremodo impreziosita dalla presenza di Raffaella Vacca, una giovane e talentuosa ballerina di danze popolari, che ha affascinato tutti con le sue danze sinuose ed il suo ritmo scandito dal battito primordiale della sua tammorra muta.

Ed intanto il team di Napoli fashion on the road, lavora ad una tappa speciale del progetto, che avrà luogo prossimamente in un altro suggestivo scenario del capoluogo campano.