Nebbia, difficoltà collegamenti marittimi per Ischia e Procida.

Dalle prime luci dell’alba una fittissima coltre di nebbia è calata sul versante ovest del Golfo di Napoli avvolgendo le isole di Ischia e Procida e creando non poche difficoltà ai collegamenti marittimi.

Sono state infatti soppresse alcune corse di navi ed aliscafi, sia in arrivo che in partenza per i porti di Napoli e Pozzuoli; nel porto flegreo una nave in arrivo da Ischia ha atteso quasi un’ora per poter ormeggiare e sbarcare passeggeri e veicoli per l’impossibilità di effettuare le operazioni di ormeggio.

Ad Ischia, una nave proveniente da Pozzuoli, dopo aver atteso molti minuti che la nebbia si diradasse per poter entrare nel porto è stata dirottata per ragioni di sicurezza nel vicino scalo di Casamicciola. (ANSA).