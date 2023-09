Nicola Gratteri nuovo procuratore di Napoli. Il Coisp:“Un valore aggiunto che potrà fare la differenza”

E’ di stamattina la notizia della nomina a maggioranza da parte del CSM del nuovo Capo della Procura di Napoli Nicola Gratteri, considerato ormai da anni uno dei magistrati più in vista nella lotta alle organizzazioni criminali. “Mai come in questo momento storico, il suo avvento appare per Napoli provvidenziale”.

Questo è quanto asserito da Giuseppe Raimondi, Segretario Generale Provinciale del sindacato di polizia Coisp partenopeo, il quale così continua: “Sicuramente sarà un valore aggiunto che potrà fare la differenza in un territorio quale quello napoletano, già piagato ormai da tempo immemore, dalle cosche camorristiche e da eventi di micro e macro criminalità che ogni giorno macchiano la bellissima foto di una città che potrebbe essere la più bella al mondo. Sicuramente, unitamente all’arrivo del neo Questore Maurizio Agricola, altra personalità di spessore che sin da subito si è rimboccato le maniche per ridare alla Polizia di Stato ed ai cittadini partenopei e del suo hinterland la giusta dignità, il dottor Gratteri costituirà quella condicio sine qua non affinché sicurezza e giustizia percorrano la medesima strada perseguendo quindi il medesimo obiettivo. Credo – termina il sindacalista – che oggi i cittadini possano e debbano fidarsi ed affidarsi alle Istituzioni, quella fiducia ed affidamento che fino ad oggi, proprio per i fatti fin’ora succedutisi, hanno sicuramente vacillato. Mi sento, quindi, a nome mio e del sindacato che rappresento, di dare un benvenuto al dott. Gratteri e di augurare a lui ed al suo staff un grande in bocca al lupo, garantendo da parte nostra una fattiva collaborazione, per quel che ci compete”.