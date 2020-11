No mask, manifestazione a Piazza Dante.

In piazza Dante, a Napoli, è il giorno dei “no mask”. Un gruppo di persone, molti – ma non tutti – senza mascherina o con la mascherina abbassata, si sono dati appuntamento in piazza.

Sulle ringhiere che delimitano lo spazio intorno alla statua di Dante, sono stati affissi dei cartelli: “Dottori e giornalisti abbiate dignità dite la verità”, “Non è pandemia, è genocidio”, “Morti conteggiati due volte meritate le rivolte”, “Autopsie vietate persone ammazzate”, “Vostra la sanità devastata, nostra la libertà umiliata”, sono alcune delle scritte.

Qualcuno ha portato la mascherina di Carnevale per canzonare chi, invece, indossa quella chirurgica o di stoffa.

Tra i cartelli dei manifestanti anche uno con la scritta “No 5G”. (ANSA).