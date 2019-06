Nun se po’ murì accussì, incontro per promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro mercoledì 19 al Maschio Angioino.

“Nun se po’ murì accussì”, parafrasando un popolare detto napoletano, è il titolo dell’incontro “non convenzionale” dedicato ai temi della sicurezza sul lavoro in programma mercoledì 19 giugno a Napoli (dalle ore 9.30) nella Antisala dei Baroni di Castel Nuovo (Maschio Angioino).

Obiettivo dell’iniziativa, promossa dall’e dalin collaborazione con ile l’, è quello di offrire nuovi punti di vista sui delicati temi della sicurezza e della prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro.“Per questo incontro abbiamo coinvolto personalità singolari – sottolinea, presidente di Assoprevenzione – accogliendo in un contesto istituzionale, come quello del Maschio Angioino, voci e testimonianze inusuali attraverso le quali avviamo ulteriori forme di approccio al problema. Preziose, in tal senso, sono le presenze diPresidente dellache, attraverso lo sport, unisce nell’opera di sensibilizzazione un nutrito team di professionisti del settore e di, vice sindaco di Ogliastro Cilento e ideatore di, il tour italiano di mille chilometri in bici che ha effettuato per ricordare i mille che hanno perso la vita sul posto di lavoro nel 2018”.All’atleta, che raggiungerà il convegno montando la sua bicicletta, sarà consegnata dal Sindaco di Napoliuna simbolica “”, ideata apposta per lui quale riconoscimento del suo prezioso impegno nella diffusione di una nuova cultura della sicurezza sul lavoro”.Parteciperanno all’incontro anche(Presidente Consiglio Comunale di Napoli),(Presidente Ebilav),(Capogruppo gruppo consiliare Napoli Popolare),(Presidente Untesil),(GO Engineering),(Scait srl),(Skills Consulting srl),(Psicologa del lavoro). A moderare l’incontro(Presidente Assoprevenzione).“La Sicurezza sui Luoghi di Lavoro – aggiunge– passa attraverso una più ampia e partecipata cultura del fare Prevenzione. La difesa dei diritti conquistati e la tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro costituiscono valori irrinunciabili per un Paese che vuole ripartire”.“Un’altra importante tappa – conclude– di avvicinamento all’HSE Symposium, che nel prossimo mese di ottobre farà il punto riunendo in assemblea istituzioni, atenei, imprese e membri della società civile impegnati sul fronte della sicurezza”.

Mercoledì 19 giugno 2019 – Napoli, Antisala dei Baroni di Castel Nuovo

NUN SE PO’ MURÌ ACCUSSÌ

Programma di massima

Ore 9:30 Accrediti e ingresso pubblico

Ore 10:00 Alessandro Fucito accoglie l’arrivo di Domenico Nese in bicicletta

Ore 10:30 Intervento di Vincenzo Fuccillo per Assoprevenzione

ore 10:35 Intervento di Luigi d’Oriano per Ebilav e Hse Symposium

ore 10:45 Intervento di Domenico Palmieri – Politica in Comune e sicurezza

ore 11:00 Davide Scotti per Italia Loves Sicurezza- videomessaggio

ore 11:15 Matteo Mondini per Safety Players – Nazionale Sicurezza lavoro

ore 11:45 Domenico Nese per #Girolevitespezzate – Report ciclo viaggio

ore 12:00 Luigi De Magistris premia Domenico Nese

ore 12:15 Luigi Converso – La necessità di fare rete

ore 12:30 Olga Borriello – Sicurezza: femminile, singolare

ore 12:45 De Vuono / Martorelli – Tecnica-Mente

ore 13:00 Valeria Vittorini – Mettere al centro la vita

ore 13:15 Nun se po’ murì accussì – Saluti finali

“Abbiamo pensato ad un evento di carattere creativo sul tema della sicurezza lavoro per rivolgerci ad una platea più ampia e non solo agli addetti al settore. Saranno coinvolte personalità importanti del mondo della sicurezza, ma in un contesto tutto nuovo e con toni diversi dai soliti convegni. La presenza di Matteo Mondini della Nazionale di calcio Safetyplayers e Domenico Nese, ideatore del “cicloviaggio”, è l’espressione di questo approccio diversificato. In questo senso va anche l’assegnazione della “maglia rosa della sicurezza” a Domenico Nese, che ci raggiungerà sulle due ruote e ci racconterà la sua esperienza di vita e di sport. Nun se po’ murì accussì è solo il primo di una serie di eventi nati con l’obiettivo di condividere cultura della sicurezza e, insieme, cambiare”.