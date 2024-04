Piantedosi a Caivano per inizio lavori Sant’Arcangelo

“L’obiettivo è quello di creare rigenerazione sociale. Lo abbiamo detto anche nella riunione che ha preceduto questo incontro, è importante che si facciano delle cose che non abbiano solo una visibilità del momento ma che possano costruire qualcosa che si lascia alla cittadinanza e all’area”.

A dirlo è il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Caivano, a margine dell’inizio dei lavori di riqualificazione dell’area multifunzionale di via Sant’Arcangelo.

“I tempi sono molto brevi, parliamo di pochi mesi, l’obiettivo è che entro l’estate faremo le inaugurazioni. – evidenzia il ministro – La stessa filosofia stiamo cercando di applicarla in tutti gli interventi. Prima in Comune abbiamo detto che ci ripromettiamo di lasciare in dote alla cittadinanza anche una ristrutturazione del Municipio attraverso l’introduzione di nuove figure professionali e anche attraverso una procedura e un metodo che possano vivere di vita propria anche quando ci sarà la ripresa normale delle attività”.

All’incontro hanno partecipato anche il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi e il Commissario straordinario di Governo, Fabio Ciciliano.