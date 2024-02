Polizia arresta 17enne in possesso di droga ai fini di spaccio a San Pietro a Patierno

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare nei pressi dell’area verde di uno stabile di via della Bussola, hanno notato un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa da un portaocchiali nascosto nella vegetazione, lo ha ceduto a due persone in cambio di denaro; queste ultime si sono poi allontanate frettolosamente.

I poliziotti sono immediatamente intervenuti bloccando l’indagato che è stato trovato in possesso di 55 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto nel portaocchiali 4 bustine contenenti hashish per un peso complessivo di circa 6,5 grammi.

Per tali motivi, un 17enne napoletano, con precedenti di polizia, è tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.