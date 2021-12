Polizia, il sindacato FSP: quando siamo in piena efficienza siamo anche efficaci.

Nel pomeriggio del 19 dicembre u.s., personale del Commissariato di P.S. Secondigliano (Sezione Volanti) diretti dal dr. Raffaele Esposito, a seguito di segnalazione si portava

in Napoli – Via Limitone d’Arzano, per una rapina presso il distributore “ECO FUEL” ad

opera di tre persone.



Gli Agenti intervenuti, con ELEVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE ed

ECCELLENTE conoscenza del territorio riuscivano celermente a stringere il cerchio

attorno ad uno dei presunti responsabili, unitamente ai colleghi del Commissariato di P.S.

Scampia, che veniva sottoposto a fermo di polizia giudiziaria.



Gli investigatori sono al rintraccio degli altri due complici, uno dei quali già identificato

e al momento irreperibile.



I rapinatori avrebbero portato via la somma di mille euro, sotto minaccia di un’arma, a

due dipendenti del distributore.



I poliziotti, giunti presso l’abitazione del primo sospettato, hanno rinvenuto parte

dell’abbigliamento utilizzata durante la rapina nonchè della droga; quindi, portato in

Commissariato per gli atti di rito, gli Agenti sono venuti a conoscenza che i tre, con lo

stesso modus operandi, avevano effettuato un altro raid presso un centro scommesse.



E’ opportuno sottolineare ancora una volta (se ce ne fosse bisogno) come il personale

della Polizia di Stato, operante in una realtà complessa come quella Partenopea, ha

dimostrato un senso di professionalità ed abnegazione non comune, a dimostrazione

dell’efficienza ed efficacia della struttura Polizia di Stato e delle donne e uomini che la

compongono.



Infine, si rappresenta che la freschezza fisica degli Agenti, anche in questo caso, è stato

un requisito fondamentale che ha dato massima efficienza al servizio di Polizia;

probabilmente con un poliziotto 62enne non avremmo ottenuto lo stesso risultato

operativo.