Pompei, assemblea pubblica dei comitati No sottopassi EAV.

I Comitati Cittadini “Pompei: NO ai Sottopassi” e “Crapolla Oltre” organizzano un incontro-dibattito pubblico sul Progetto “Interventi di Compatibilizzazione Urbana nel Comune di Pompei della linea Circumvesuviana Tratta Torre Annunziata – Pompei”.

Considerate le attuali restrizioni dovute all’emergenza pandemica da SARS-CoV-2 e per favorire la più larga partecipazione possibile, l’incontro si terrà in videoconferenza, sulla piattaforma di streaming denominata “Streamyard”.

L’evento si terrà lunedì 14 dicembre, dalle ore 20.30, e sarà moderato dal dott. Salvatore Piro, avvocato e giornalista pubblicista.

Contestualmente alla diramazione del presente comunicato sono state inviate e-mail certificate di invito al Sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, all’Assessore ai Lavori Pubblici, dott.ssa Raffaella Di Martino, ai dirigenti comunali del V Settore (Urbanistica) e del VI Settore Tecnico (Lavori Pubblici) del Comune di Pompei e a tutti i consiglieri comunali pompeiani in carica.

Siamo un Comitato per il SI!

SI al confronto pubblico e trasparente tra la Pubblica Amministrazione e i Cittadini!

SI ad una Pompei moderna, vivibile e sicura!

SI alla modernizzazione della periferia nord di Pompei!

SI a progetti condivisi che non sviliscano le esigenze della cittadinanza!

SI a un progetto che contemperi efficacemente le esigenze di EAV con quelle della cittadinanza, che ha bisogno di progettualità condivisa e non di progetti calati dall’alto e imposti d’imperio!

