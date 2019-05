Premio Festival Napoli Cultural Classics, cerimonia sabato 25 a Palma Campania.

Prende il via la prima serata della XIX edizione del Premio Festival Napoli Cultural Classic, ideato dall’Associazione Cultural Classic composta dal Presidente Carmine Ardolino e dai Consiglieri Katiuscia Verlingieri, Antonio Russo, Raffaele Napolitano e Vincenzo Neri, e dell’assessorato alla cultura del comune di Palma Campania dott.ssa Elvira Franzese, con la Serata dedicata all’ apertura della IX edizione del Festival Napoli Cultural Classic, che si terrà il 25 maggio 2019 ore 19 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo di Palma Campania. Più di 300 autori, poeti e artisti di rilievo internazionale, 40 opere selezionate, saranno le protagoniste di una serata partenopea di riflessione e di analisi nella magica cornice partenopea, all’interno degli spazi storici della Chiesa di San Michele Arcangelo, s’inaugura la con la Cerimonia di premiazione dei vincitori della quattordicesima edizione del Concorso Internazionale Artistico Letterario per la prima volta sotto la direzione artistica della poetessa Assunta Spedicato.Il concorso è per opere inedite; si articola complessivamente in quattro sezioni e si rivolge anche ai Giovani e agli Studenti. Un’ulteriore sezione su invito è dedicata a opere edite e vede premiati: “Casamonica” di Nello Troccia ” e gli autori Carmen Verde ed Alex Oriani autori del romanzo “ Tutto la vita dietro il dito”. Saranno presente gli scrittori Raffaele Messina e Ciro Raia. Per la sezione teatro d’autore gli attori Laura Schettini, Luca Buongiorno, Martin Loberto, Yuri Napoli e Maxmiliano Nisi. Per la sezione giovani orizzonti il regista sceneggiatore Piergiorgio Seidita e l’attore Francesco Venerando. Per la sezione canti popolari d’autore verrà premiata l’interprete e cantautrice Eduarda Iscaro. Tra i componenti della giuria del Premio per le sezioni A/B, Poesia e Narrativa Inedita Adulti il poeta NICOLA DE MATTEO; per la Sezione D, Poesia/Narrativa Studenti Scuola Media fino a 17 anni la scrittrice GABRIELLA VALERA; per le sezioni B/C, Narrativa e Monologhi Teatrali il musicista e scrittore ANTHONY CARUANA; per la sezione A, Poesia in lingua e/o straniera, Inedita e per Adulti la poetessa YULEISY CRUZ LEZCANO; per la sezione B Narrativa Inedita Adulti il giornalista e inviato rai PINO SCACCIA; per la Sezione b, Narrativa Inedita Adulti la scrittrice ANGELA BARBIERI, per la sezione A, Poesia Inedita Adulti il preside ILIO LEONIO; per la sezione C, Monologo Teatrale il presidente della NCC dott. CARMINE ARDOLINO; per la sezione D, Poesia/Narrativa per Studenti di Scuola Media fino a 17 anni l’archeologo e poeta ALESSIO ERRICO; per la sezione A, Poesia Inedita Adulti la poetessa REGINA RESTA; per la sezione C, Monologo Teatrale il poeta MAURO MILANI; per la sezioni B/C, Narrativa e Monologo Teatrale il professore PASQUALE D’ONOFRIO; per la sezione D, Poesia/Narrativa Studenti di Scuola Media fino a 17 anni la MARIA GIULIA DELL’OLIO; per la sezione B, Narrativa Inedita Adulti lo scrittore e giornalista ENZO VARRICCHIO, tutti coordinati dalla poetessa Assunta Spedicato, sotto la presidenza del dott. Laterza Editore. La cerimonia sarà presentata dall’attrice Gigliola De Feo e dall’attore Errico Liquori, con la direzione artistica della poetessa Assunta Spedicato. A declamare le opere vincitrici saranno gli attori Gigliola De Feo, Errico Liquori, Ivana D’Alisa e il giovanissimo attore Glauco Rampone.

Correlati