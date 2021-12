Rai, Capone (Ugl): Cancellazione edizioni notturne regionali un attacco al diritto dei cittadini a essere informati.i

“La decisione del Cda Rai di cancellare l’edizione notturna dei telegiornali regionali è, di fatto, un attacco all’informazione nel nostro Paese e al diritto dei cittadini a essere informati anche nelle ore notturne. Durante la pandemia ci siamo resi conto dell’importanza dell’informazione locale e il presidio della Rai a livello territoriale garantisce una qualità e una puntualità dell’informazione sempre altissima in tutte le Regioni d’Italia”. Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale UGL, in merito alla decisione del Cda Rai di cancellare l’edizione notturna dei telegiornali regionali.

