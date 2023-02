Rete Solidale, Comitato Provvisorio nuovo Coordinamento Regionale.

In seguito alle dimissioni del Presidente Fondatore Antonello Di Cerbo si è dato luogo ieri a Napoli alla costituzione del Comitato Provvisorio con le seguenti nomine fiduciarie dello stesso Di Cerbo:

Mauro Iannone (Presidente), Carmine Ingenito (Coordinatore politico), Amedeo Capaccio (Segretario), Carmen Guarino (Privato accreditato), Luigi Ingenito (Enti locali), Peppe Barone (Addetto stampa), Irene delle Donne (Welfare), Maria Rosaria D’Arienzo (Scuola), Valerio Rotondo (Disabilità e Cooperazione), Tiziana dello Russo (Fondi europei), Elvira Rizzo (Volontariato), Matteo Citro (Sport adattato e Terza età), Massimo Paolini (Ambiente), Antonello di Cerbo (Regionali 2025), Michele Raviotta (Estreme povertà), Enrico di Cerbo (Sanità territoriale), Emma Anelli (Lavoro), Saverio Mannara (Web e Formazione), Lola d’Arienzo (Cultura), Licia Isoldi (Socio Sanitario), Luigi de Somma (Piani di zona-Comuni-Asl), Ilaria del Re (Social Market Terza Settimana), Juliana Sulce (Sport amatoriale), Luigi Bernabò (Comuni chiamati al voto), Lello Cerrato (Agro Nocerino Sarnese), Enzo Ciancio (Comunicazione), Salomone Alessandra (Pari opportunità), Alessandra di Giacomo (Salute & Benessere), Stefania Cocozza (Sport Agonistico), Giovanna Martusciello (Riforma Terzo Settore), Rosario Di Stefano (Giovani e Politica).

“Tutte persone di qualità e alto livello professionale” dichiara Di Cerbo “ma, non me ne voglia nessuno, sento il bisogno di soffermarmi su Lola D’Arienzo, una persona a me molto cara che mi ha accompagnato nella crescita, prima come uomo e poi professionale. Inutile spiegare chi è Lola poiché la conoscono tutti e penso che coinvolgerla sia fondamentale, avendo così l’opportunità di ascoltare direttamente dalla voce di un ammalato grave che vive da circa 30 anni in un letto quali sono le priorità e gli ostacoli dell’assistenza medica territoriale. Lola in un recente video, registrato dalla nostra Struttura, spiegava proprio tali difficoltà, riscontrate addirittura per avere un macchinario o un respiratore e varrebbe davvero la pena ascoltarla tutti. Quindi ringrazio Lola in primis. Poi ci affideremo in questa fase di transizione a Mauro Iannone, già Presidente del Consiglio Comunale di Mercato San Severino, importante avvocato penalista, da sempre vicino al Movimento, seguendo sempre la stessa linea: mai contro qualcuno, sempre per costruire qualcosa!”

Obiettivo del Comitato è sempre quello del Movimento “Impegno Sociale” nato 40 anni fa: la sensibilizzazione di politici, amministratori e istituzioni verso le problematiche legate al disagio sociale, inclusione, disabilità, realtà giovanili, sanità e sport.

Chiunque sia interessato a contribuire a questo Movimento Civico Regionale può scrivere una mail ad a.dicerbo@retesolidale.it o contattare il socio fondatore Antonello Di Cerbo al numero 3295711046.