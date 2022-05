Sciopero generale venerdì 20, coinvolti tutti i settori, in particolare i trasporti.

Sarà un venerdì di sciopero generale quello del 20 maggio, con manifestazioni in molte città fra cui Milano, Roma, Messina, Palermo, Catania, Cagliari, Torino, Bologna, Venezia, Firenze, Pisa, Torino, Genova, La Spezia, Reggio Emilia, Trieste, Bergamo e Tarant.

Fra i promotori della protesta, a vari livelli, Cub, Sgb, Usi Cit, Cobas, Unicobas, Adl, Usi, Si Cobas e Slai Cobas. Uno sciopero indetto dai sindacati di base sul tema “Se non ora quando” contro “una politica e un’economia di guerra” che “taglia salari e diritti”. Le manifestazioni più ampie si terranno a Roma (piazza della Repubblica, dalle 10.30) e a Milano (largo Cairoli, 9.30)

“La guerra va fermata – ha detto il segretario nazionale della Cub, Walter Montagnoli – È una vergogna per il suo carico di morti e feriti, di devastazione, di rifugiati, di disperazione, di crisi alimentare e di altre catastrofi. Allo stesso tempo spalanca le porte a una pesante crisi economica che sarà sostenuto da lavoratori, pensionati, studenti, giovani, disoccupati, malati.

“A causa dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici e di molte materie prime, la produzione industriale sta rallentando, accelerando le contrazioni già registrate a inizio anno – ha continuato Montagnoli – Con forte riduzione del potere di acquisto. Il Governo Draghi aumenta le spese militari fino al 2% del Pil: la spesa della Difesa passerà da 25 a 38 miliardi di euro tagliando sanità, scuola, trasporti pubblici, edilizia popolare e ovviamente pensione e salari”.

Il settore ferroviario si fermerà dalle 21 del 19 maggio fino alle 21 del 20 maggio, mentre per il Trasporto pubblico locale lo sciopero è di 24 ore “con modalità territoriali”.

Trenitalia ha fatto sapere che circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity. Saranno inoltre garantiti i collegamenti regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). Anche nel resto della giornata, Trenitalia si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni. Italo Treno ha pubblicato sul suo sito una lista dei treni garantiti il 19 e il 20 maggio.

L’Enac ha comunicato che saranno garantiti i voli dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, ma ha raccomandato di contattare comunque la compagnia aerea prima di raggiungere l’aeroporto.

Stop di 24 ore, da un’ora prima della partenza, del personale marittimo delle isole maggiori. Per le isole minori, sciopero dalle 00.01 alle 24. Si ferma anche il personale delle autostrade, dalle 22 del 19 maggio alle 22 del 20 maggio.

Lo sciopero delle autostrade interessa anche la Tangenziale di Napoli, visto che è di competenza di Autostrade.

Orario di stop: dalle 22:00 del 19 maggio Aprile alle 22:00 del 20 maggio

Nel settore della scuola non sono previste adesioni massicce, anche alla luce dello sciopero proclamato per l’intera giornata del 30 maggio.

EAV ha dichiarato che non aderisce allo sciopero, quindi Cumana, Circumvesuviana, MetroCampania NordEst e treni per e da Piedimonte e Benevento saranno regolari.

Le Ferrovie ed il personale su ferro sciopereranno dalle 21.00 del 19 maggio alle 21.00 del 20 maggio. Il trasporto locale seguirà modalità territoriali, ma come detto EAV non aderisce. ANM, invece, non ha dato comunicazioni ufficiali nè a favore dello sciopero nè contro, quindi presumibilmente il servizio di bus, tram, metro linea 1 e funicolari sarà regolare.

Inoltre, lo sciopero potrebbe interessare servizi metropolitani specifici come quelli di Trenitalia Metro 2 di Napoli. Infatti, la linea 2 afferisce a Ferrovie dello Stato, ma non ci sono conferme.

Orario di stop: dalle 21.00 del 19 maggio alle 21.00 del 20 maggio