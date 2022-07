Sciopero nazionale taxi martedì 5 e mercoledì 6, Anm potenzia corse Alibus.

Martedì 5 e mercoledì 6 luglio i taxi non circoleranno in tutta Italia.

Lo sciopero nazionale dei taxi del 5 e 6 luglio 2022 toccherà anche Napoli e saranno due giorni di fuoco non solo per i viaggiatori, ma anche per il Governo. Saranno 48 ore molto dure in città.

Infatti, i tassisti, che protesteranno anche con un corteo a Roma, hanno intenzione di manifestare contro il Governo e lo sciopero sarà uno “spartiacque riguardo al destino dei tassisti. È una risposta ferma e irremovibile indirizzata a chi pensa di svendere il nostro lavoro e la funzione di servizio pubblico che svolgiamo“.

Le organizzazioni sindacali Usb-taxi – Uti – Ugl-taxi – Un’impresa – Fast Confsal – Satam – Tam –Claai – Unica Cgil Taxi – UilTrasporti –Uritaxi – Or.S.A.-Taxi -Federtaxi Cisal accusano il Governo di devasatare il lavoro dei tassisti e si spera che l’incontro indetto oggi dalla viceministra delle Infrastrutture e Trasporti Teresa Bellanova porti ad una soluzione.

Per venire incontro alle esigenze di chi atterra all’Aeroporto di Capodichino sarà potenziato il servizio dell’Alibus, cioè il bus che collega l’Aeroporto con il Porto e la Stazione Centrale di Napoli. La frequenza delle corse raddoppierà e che ci saranno corse ogni 5 minuti. Inoltre, la prima corsa del mattino sarà anticipata alle ore 5.10.

Lo hanno comunicato gli assessori a Trasporti, Turismo e Sicurezza, Edoardo Cosenza, Teresa Armato e Antonio De Iesu.

Ricordiamo che su molti Alibus è presente anche il servizio Tap and Go per pagare il biglietto con la carta di credito ed il bancomat, che funziona semplicemente poggiando le carte sulla macchina obliteratrice per effettuare il pagamento.