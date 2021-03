Senza fissa dimora, il punto in commissione.

Presieduta da Francesco Vernetti, la commissione Qualità della Vita ha fatto oggi il punto sulle misure messe in campo dall’Amministrazione per assistere le persone senza fissa dimora. Sono intervenuti l’assessore al Welfare Giovanni Pagano e le rappresentanti di diverse Municipalità, con le quali, nella seconda parte della riunione, la commissione ha discusso delle possibili iniziative da organizzare per il “Marzo Donna”.

Sono diversi i nodi problematici da sciogliere nella gestione delle persone senza fissa dimora, ha evidenziato il presidente Vernetti, che ha chiesto all’assessore Pagano quali iniziative siano ora in campo, tenuto anche conto dell’emergenza sanitaria in corso. È necessario, ha evidenziato l’assessore Pagano, fare un lavoro che coinvolga necessariamente tutti gli assessorati e tutte le istituzioni competenti ad affrontare adeguatamente le diverse criticità, che vanno dai problemi di salute mentale di una parte delle persone che vivono in strada, alle questioni di ordine pubblico – come nel caso di Porta Capuana – dove la presenza di senza fissa dimora si incrocia con la vera e propria attività di una piazza di spaccio. Occorre un lavoro di forte sinergia con la Polizia Locale, ha precisato l’assessore, e una collaborazione stretta con l’ASL per le situazioni di disagio mentale. Per questo è stato istituito un tavolo interistituzionale per affrontare adeguatamente il fenomeno, e molto si può fare attraverso il “Coordinamento operativo accoglienza e decoro” istituito dal Comune. Nel dibattito sia il presidente Vernetti che il consigliere Sergio Colella (DemA) hanno posto l’attenzione sulla distribuzione dei pasti alle persone senza fissa dimora, un’attività che andrebbe coordinata e per la quale bisogna incoraggiare le associazioni a registrarsi regolarmente sulla piattaforma comunale, per evitare sprechi e scarso decoro dei luoghi di distribuzione del cibo. Si è discusso infine del Centro di accoglienza di via De Blasiis, per il quale a breve verrà pubblicato un interpello rivolto al personale comunale per coprire le esigenze della struttura e dei giardini di piazza Cavour dove, ha concluso l’assessore, sono in corso una serie di attività in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale per il recupero dell’area. Un nuovo incontro di approfondimento sul tema, ha concluso il presidente Vernetti, si terrà la prossima settimana con la partecipazione dei rappresentanti dell’ASL e degli altri assessori competenti.