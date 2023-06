Sgomberato deposito Anm Stella Polare

Il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, è intervenuto a proposito di un sgombero avvenuto oggi a Napoli. “L’operazione condotta oggi nel capoluogo partenopeo, che ha consentito di liberare un immobile dell’Azienda Napoletana Mobilità – sono state le sue parole – testimonia come, pur a fronte di situazioni articolate e complesse, proseguano senza sosta su tutto il territorio nazionale gli interventi di contrasto del fenomeno delle occupazioni illegali e di restituzione dei beni ai legittimi proprietari”.

“Sono azioni necessarie a garantire migliori condizioni di sicurezza alle comunità locali – ha proseguito il titolare del Viminale – rimuovendo quelle situazioni di degrado e illegalità che caratterizzano alcune aree urbane del Paese e che finiscono per alimentare fenomeni criminali, come il racket delle abitazioni. Continueremo lungo questa strada, in piena collaborazione con tutte le Istituzioni sul territorio”.

L’edificio cui fa riferimento il ministro è l’ex deposito Anm Stella Polare di via Vespucci. Riconsegnato dall’Azienda napoletana mobilità al Comune di Napoli nel 2017, era stato occupato, dallo scorso gennaio, da una comunità Rom.

“Grazie al ministro Piantedosi e alle forze dell’ordine che hanno raccolto la nostra denuncia, è stato finalmente sgomberato l’ex deposito Stella Polare dell’Anm, che da mesi era occupato abusivamente da un centinaio di persone di origine rom. L’invito a Palazzo San Giacomo è quello di agire seguendo la linea dettata dal Governo nazionale, e di fare la sua parte per contrastare in maniera efficace e duratura ogni forma di illegalità, ristabilendo vivibilità, dignità e decoro nei nostri territori. Ora, il Comune non perda altro tempo prezioso e non si faccia prendere dal solito immobilismo, e si attivi subito per il totale recupero dell’edificio e per restituirlo a Napoli e ai napoletani”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.