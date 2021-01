Si congeda la Segretaria Generale del Consiglio Regionale.

Si è tenuta questa mattina – nell’aula Nassyria della presidenza del consiglio regionale – una cerimonia di saluto e di ringraziamento alla Segretaria Generale del Consiglio, Dottoressa Santa Brancati, che ha raggiunto l’importante traguardo della pensione.

“La Pubblica amministrazione non è fatta solo di computer, documenti o scrivanie, ma soprattutto di persone”.

Per tale motivo il Presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero, ha voluto rappresentare, unitamente ai componenti dell’ufficio di presidenza, la riconoscenza alla dirigente per il lavoro svolto in questi anni con gran senso di abnegazione.

“Da oggi si inaugura un nuovo modo per salutare i dirigenti che raggiungono la pensione – ha dichiarato il presidente Oliviero – per tutti ci sarà un momento condiviso di saluto da parte dei colleghi e della politica. Ringrazio la Dottoressa Brancati per il lavoro svolto con senso di appartenenza all’ente in questi anni”.

Ringraziamenti espressi anche dal Direttore Generale Magda Fabrocini a nome di tutta struttura del personale. La vicepresidente, Valeria Ciarrambino, con la gratitudine per il lavoro svolto, ha augurato alla dottoressa Brancati di dedicarsi alle passioni e alla famiglia. Sulla stessa riga la vice Presidente, Loredana Raia, che ha descritto una dirigente come una donna dotata di un gran senso del dovere.

Emozionata la Dottoressa Brancati ha voluto ringraziare l’ufficio di presidenza ed i colleghi e ha condiviso con i presenti la dedica ricevuta dai suoi quattro figli: “la vita inizia quando ci rendiamo conto che ne abbiamo una sola”. “Questo è quel momento, da oggi mi dedicherò di più alla mia unica vita e meglio ai miei figli”