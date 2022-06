Social World Film Festival, presentazione giovedì 23 al Maschio Angioino.

SOCIAL WORLD FILM FESTIVAL 2022

CONFERENZA STAMPA

GIOVEDÌ 23 GIUGNO ORE 11,30

MASCHIO ANGIOINO, NAPOLI

c/o FONDAZIONE VALENZI ONLUS

Interverranno:

Giuseppe Alessio Nuzzo, Direttore del Social World Film Festival e regista

Giuseppe Aiello, Sindaco della Città di Vico Equense;

, Sindaco della Città di Vico Equense; Ciro Maffucci, Assessore alla cultura e al turismo della Città di Vico Equense

Saranno presenti in sala autori e protagonisti delle opere in concorso, partner e istituzioni coinvolte.

Durante la conferenza verranno svelati gli ospiti e il programma della 12a edizione del Social World Film Festival, Mostra Internazionale del cinema sociale, che si terrà dal 3 al 10 luglio a Vico Equense.

Ospite d’onore Toni Servillo che aprirà il festival domenica 3 luglio. Già annunciati gli omaggi alle star del passato, in primis alla grande Monica Vitti che campeggerà sulla locandina ufficiale di quest’anno, ma anche i 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini o i 50 anni dall’uscita di “Totò a colori”, la cui prima scena fu girata proprio tra le strade della città che apre la Penisola Sorrentina.

Il festival articolato in 12 sezioni, competitive e non, dedica spazio anche a opere in realtà virtuale, verticali, realizzate con smartphone, serie e webserie, spot, videoclip, film sperimentali, fotografie e sceneggiature per film cinema e tv oltre alle tradizionali selezioni per cortometraggi, lungometraggi e documentari.